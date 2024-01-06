الامارات | كأس آسيا «قطر 2023» مانشيني يستدعي 3 لاعبين لمعسكر السعودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 يناير 2024

اللقب الأول يلمع بعين الصين

يستعد المنتخب الصيني لكرة القدم للمشاركة للمرة الـ13 في بطولة كأس أمم آسيا 2023.‏ ويأمل المنتخب الصيني أن يحالفه الحظ بهذه النسخة في حصد اللقب الذي لم يتوج به من قبل في تاريخه، رغم أنه شارك في ‏البطولة 12 مرة سابقة كان أولها في عام 1976.‏

وستكون آمال منتخب الصين في التأهل إلى الأدوار الإقصائية عالية من المجموعة الأولى على الرغم من وجود حامل لقب كأس ‏آسيا منتخب قطر إلى جانب طاجيكستان ولبنان.‏

ويبدأ المنتخب الصيني، الذي تبلغ قيمته التسويقية 11.33 مليون يورو، مبارياته يوم 13 يناير أمام منتخب ‏طاجيكستان على استاد عبدالله بن ناصر بن خليفة، ثم يواجه المنتخب اللبناني يوم 17 من الشهر ذاته على استاد الثمامة، قبل أن ‏يختتم مبارياته في دور المجموعات يوم 22 يناير أمام المنتخب القطري على استاد خليفة القطري.‏

الدوحة - د.ب.أ

استدعى مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبيرتو مانشيني، الثلاثي محمد البريك، وطلال حاجي، وريان حامد، للانضمام إلى معسكر الفريق استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023، حسبما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس.

ويقيم المنتخب السعودي معسكراً في قطر ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات أمم آسيا، التي تنطلق الجمعة المقبل في الدوحة.

واستأنف المنتخب السعودي برنامجه الإعدادي صباح أمس بالمعسكر، فيما غاب أيمن يحيى عن الحصة التدريبية الجماعية لحاجته إلى برنامج علاجي بعد تعرضه للإصابة في مفصل الكاحل الأيمن بعد مشاركته أول من أمس في المباراة الودية ضد المنتخب اللبناني.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبه منتخبات عمان وقيرغيزستان وتايلاند.