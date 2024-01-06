الامارات | «أبوظبي إكستريم» تعلن عن النجوم المشاركين في النسخة الثانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 يناير 2024

أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)، الجهة المنظمة لبطولة أبوظبي إكستريم (ADXC)، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، تفاصيل برنامج النسخة الثانية من البطولة التي تقام، بمشاركة نخبة من أبرز الرياضيين على مستوى الإمارات والعالم.

وتنطلق البطولة 19 الجاري في مبادلة أرينا، ويستضيف النزال الرئيس من دون بدلة (الغرابلنغ) ألجمين سترلينغ وتشيس هوبر، فيما تضم الفعالية الرئيسة للنزالات المشتركة في الجوجيتسو نزالاً بين الأرجنتيني بابلو لافاسيلي، الفائز بذهبية وزن 69 كغم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو عام 2021، مع النرويجي إسبن ماتيسن، الفائز بذهبية بطولة أوروبا المفتوحة للجوجيتسو في 2022 وذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو عام 2018.

وتسجل البطولة مواجهة بين الويلزية فيون ديفيز، الفائزة بألقاب عدة في بطولات العالم للجوجيتسو التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، مع البرازيلية لوانا بينهيرو، المصنفة في المرتبة 10 ضمن فئة وزن القشّة للسيدات في بطولة يو.إف.سي.