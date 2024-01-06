محمد إبراهيم يكشف تفاصيل طرده أمام الأهلي ويكشف موقف سيراميكا كليوباترا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا تفاصيل طرده أمام الأهلي في كأس السوبر المصري.

وقال محمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية " "بعد هدف الأهلي، أخبرت فريقي بأننا إذا لعبنا بتركيز في اللقاء بالكامل ما كنا سوف نمنحهم فرصة التسجيل، وهذا الكلام كان موجهًا لزملائي في الملعب، الحكم محمد معروف كان متواجدًا خلفي وأشهر لي البطاقة الصفراء وبعد ذلك الطرد، لم أتلفظ بأي شيء ضد الحكم ولم أعترض على الموقف، كل كلامي كان موجهًا لزملائي في الفريق".

وأضاف لاعب سيراميكا "أقسم بالله العظيم لم أوجه أي شيء للحكم، لقد تحصلت قبل ذلك على بطاقة صفراء، لست بهذا الغباء لكي أقول شيء للحكم، لم أعترض نهائيًا على العقوبة ولكن أقسم بالله هذا ما حدث، لماذا أعترض على الهدف؟".

وعن موقف نادي سيراميكا كليوباترا، أوضح محمد ابراهيم "سيراميكا كليوباترا قال إنه سيتقدم بالتماس ضد العقوبة الصادرة ضدي".