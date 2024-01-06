توتنهام يتأهل لدور الـ32 من كأس إنجلترا بصاروخية بيدرو أمام بيرنلي

تمكن فريق توتنهام من التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز القاتل الذي حققه على حساب نظيره بيرنلي.

واستضاف فريق توتنهام هوتسبير نظيره بيرنلي، مساء الجمعة الموافق 5 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس إنجلترا لموسم 2023-2024.

وبدأت المباراة سجال بين الفريقين، مع بعض المحاولات الهجومية من جانب لاعبي توتنهام على مرمى بيرنلي، ولكنها لم تؤتي ثمارها وتتحول إلى أهداف.

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وفي الشوط الثاني، استمرت المحاولات الهجومية من جانب الفريقين، حتى نجح بيدرو بورو، من خطف هدف الفوز لصالح توتنهام في الدقيقة 78، بتسديدة صاروخية في مرمى بيرنلي.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يبدأ فريق توتنهام استعداداته للمواجهة القادمة ضد مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستقام مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد، يوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.