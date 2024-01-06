شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق الزمالك يزف بشرى لجماهير الأبيض بخصوص أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زف حسام المندوه الحسيني، أمين صندوق نادي الزمالك، بشرى لجماهير القلعة البيضاء باقتراب انتهاء وحل أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها الفريق الأبيض وتحول دون ضم صفقات جديدة.

وقال المندوه في تصريحات عبر برنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2: "تاريخ الزمالك كله أساطير والجماهير هي أكبر تلك الأساطير، ونسعى لاستعادة أمجاد النادي، قريباً سيكون هناك أخبار تسعد جماهير النادي، دون الدخول في تفاصيل، ومجلس الإدارة لا يدخر جهدا لحل أزمة القيد".

وأضاف: "نحتاج لرقم كبير من الأموال ونحتاج إلى مفاوضات مع الأطراف الأخرى، ونحتاج أيضا لضم صفقات ومدرب ونطمئن الجماهير".

وبذل مسئولو الزمالك جهودا كبيرة ومحاولات كثيرة لحل الأزمة مع جميع الأطراف، حيث شهدت الساعات الماضية نجاح مسئولو نادى الزمالك فى حل أكثر من أزمة تتعلق بإيقاف القيد، والخاصة بمستحقات متأخرة وحقوق رعاية وغرامات، مثل حق رعاية السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق لصالح نادى وادى دجلة وسداد جزء من مستحقات مساعدي فيريرا المدير الفني السابق للفريق، على أن يتم جدولة جزء آخر من خلال تفاوض مباشر.

كما تم الاتفاق على تسوية حق رعاية سامسون لنادي ليون النيجيرى وتوصل مسئولى الزمالك لاتفاق مع اللاعب الغانى ومحاميه حول تقسيط المستحقات على قسطين، وهو ما رحب به اللاعب، وينتظر الحصول على القسط الأول من المستحقات.