شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: لم أوجه أى كلمة لحكم مباراة الأهلي وانفعالى كان على زملائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد إبراهيم، صانع ألعاب سيراميكا، كواليس تعرضه للطرد في مباراة الأهلي بنصف نهائي كأس السوبر المصري، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وقال محمد إبراهيم في تصريحات عبر برنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2: "استعدينا لبطولة السوبر بشكل جيد وسافرنا قبلها بـ 8 أيام، وكان هدفنا العودة باللقب ولكن لم يحالفنا الحظ، قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي ولكنها لم تكن الأفضل، كان يمكن أن نكون أفضل من ذلك، كنا مركزين بشكل كبير لكن حدثت أمور خلال اللقاء ولم يحالفنا التوفيق".

وأضاف: "بعد هدف الأهلي توقفت مندهشا لأن قبله كانت هناك فرصة لنا وضاعت، وفي لقطة الهدف كنت بزعق لبسام وبنفعل على زمايلي، ولم أر الحكم واستدرت رأيت الحكم يشهر الكارت الأصفر الثاني".

وواصل: "موقف وخلص لم أعترض عليه لكني لم أسب الحكم ولم أعترض، تحدث أمور كثيرة خلال المباريات والحكام تتغاضى عنها، أعلم ما قلته جيداً انفعلت على زملائي فقط وقلت لهم لو كنا مركزين لم يكن يحدث ذلك".

وأكمل: "بعد الإنذار قلت للحكم أقسم بالله لم أتحدث معك، بعد تسجيل الهدف أشرت لحكم الراية وقلت له تسلل فقال إنه ليس تسللا فقط هذا ما حدث، ولم أعترض على الهدف، للأسف هناك فرق في المعاملة من الحكم بين اللاعبين خاصة لاعبي الأهلي والزمالك، وبحترم كل الحكام، ومحمد معروف علاقتي به طيبة، لن ألعب سوبر مرة أخرى في حياتي ولكن النادي قال لي إنه سيقدم التماسا على العقوبة".