شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لاعبو المنتخب متحمسون فى التدريبات.. وسام مرسى لم يعتذر عن الانضمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن لاعبى منتخب مصر متحمسون فى التدريبات وينتظرون بداية كأس أمم أفريقيا، وهدفهم التتويج بها والأمور كلها ماشية بشكل رائع.

وقال حازم إمام خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "منتخب مصر افتقد جهود أسامة جلال وكوكا وتم تعويضهما بلاعبين مميزين ياسر إبراهيم ومهند لاشين".

وأضاف حازم إمام: "المنتخب يتدرب السبت ويلعب ودية الأحد وراحة الاثنين والسفر يوم الثلاثاء، وياسر إبراهيم لاعب مميز ومؤدب ومحترف وتصريحاته كانت فى نصابها ومركز فى الملعب".

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "سام مرسى لم يعتذر عن الانضمام للمنتخب وتم استبعاده وفقا لاختيارات فيتوريا، وهو على تواصل دائم معايا وكان نفسه يكون موجود معانا".

وأضاف: "قائمة منتخب مصر دائما تتعرض للانتقادات على مر العصور قبل أى بطولة، ولاعبو منتخب مصر متحمسون وينتظرون بدء البطولة".