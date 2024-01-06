شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: بسام أفضل حارس فى مصر.. وأحترم قرار فيتوريا فى استبعادى من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد إبراهيم، صانع ألعاب سيراميكا، عن سبب عدم انضمامه للمنتخب الوطني في أكثر من فترة سابقة، وقال إبراهيم عبر برنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2: "راض عن مشواري مع سيراميكا، بشكل عام بنسبة مائة في المائة، كنت أطمح أن أكون معهم في مركز أفضل وأثق أننا سنحقق هذا في الموسم الجاري".

وأضاف: "كانت هناك فترات كثيرة كنت أستحق التواجد خلالها في المنتخب، قبل إصابة قدمي مع الزمالك كنت في أفضل فترات حياتي ولم أنضم، في فترة مصر المقاصة كنت أقدم أفضل مستوى وكانت هناك عروض ولم أنضم أيضا، كان حسام البدري مدرب المنتخب في تلك الفترة".

وواصل: "انضميت مرتين للمنتخب خلال تواجدي في سيراميكا منهم مرة مع فيتوريا ولكني لم أنزل حتى تدريب، وكانت وجهة نظر المدرب، لا أظهر أي اعتراض على قرارات المدرب، ولكن لا أعلم لماذا لم أحصل على فرصة".

وأكمل: "وقت تواجد حسام البدري في المنتخب كتبت على السوشيال ميديا أنا مصري والله يا جماعة، ولكن بعدها اعتذرت عن ذلك، محمد بسام أفضل حارس في مصر في الفترة الأخيرة ولكن تم استبعاده من المنتخب ولم يكن الضغط على انضمامه مثل الضغط على انضمام ياسر إبراهيم، ولكن فى النهاية يجب احترام قرارات المدرب وأتمنى للمنتخب التوفيق والعودة بالبطولة.