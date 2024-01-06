شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يطالب مسئولى الزمالك بحسم موقفه مع البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أسامة فيصل، مهاجم فريق البنك الأهلى المعار من نادى الزمالك لمدة موسمين، مسئولي القلعة البيضاء من حسم موقفه من العودة مرة أخرى للفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية عقب الحديث معه.

ويسعى أسامة فيصل من حسم موقفه من العودة مرة أخرى لنادى الزمالك في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال باستعادة اللاعب، بسبب قلة اللاعبين المهاجمين في قائمة الفريق، وذلك قبل خوض مباريات فريق البنك الأهلى بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، حيث يتمسك طارق مصطفى المدير الفني للفريق باستمرار اللاعب لنهاية الموسم الحالي على أقل تقدير.

ويستعد فريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى خوض مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، حيث يقع الفريق في المجموعة الرابعة برفقة كل من الجونة والمقاولون العرب والمصرى البورسعيدى.

ويبدأ فريق البنك الأهلى البطولة بمواجهة الجونة يوم الأربعاء الموافق 10 يناير على استاد خالد بشارة في تمام الساعة الثالثة عصرا في الجولة الأولى، ثم يلاقى فريق المصرى البورسعيدى يوم الأربعاء الموافق 17 يناير على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في تمام الساعة الثالثة عصرا في الجولة الثانية ويختتم مباريات دورى المجموعات بمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء الموافق 26 يناير على استاد الجبل الأخضر في تمام الساعة الرابعة عصرا.