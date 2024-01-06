شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجهاز الطبي بالمصري يكشف سبب مشاركة الجلاصى بديلا فى لقاء الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود الشحات، رئيس الجهاز الطبي بالنادي المصري، سبب مشاركة التونسي إلياس الجلاصي لاعب الفريق بديلاً في مباراة الإسماعيلي الماضية بالدوري، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وقال الدكتور محمود الشحات في تصريحات لـ"الخليج 365": "بخصوص اللاعب إلياس الجيلاسي كان يعاني من شد في العضلة الضامة قبل مباراة الزمالك، وتم تجهيز اللاعب واستطاع المشاركة في المباراة منذ البداية، واستمرت شكوى اللاعب من العضلة الضامة بعد مباراة الزمالك".

وأضاف: "فضّل الجهاز الفني عدم الدفع به في بداية لقاء الإسماعيلي، حرصا على اللاعب وتم إشراكه في الشوط الثاني للمباراة بنجاح".

من ناحية أخرى، توجه اللاعب غيلاس قناوي، صانع ألعاب النادي المصري، إلى الجزائر لترتيب أوراق الخدمة العسكرية، كما سافر اللاعب إلياس الجيلاسي لاعب الفريق البورسعيدي أيضا إلى تونس لترتيب بعض الأمور الشخصية في تونس.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن تواجد النادى المصرى بالمجموعة الرابعة رفقة أندية المقاولون العرب والبنك الأهلى والجونة.

وعاد فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، إلى التدريبات استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، والتى تجمع الفريقين فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 16 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وتعادل في لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصري 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.