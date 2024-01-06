شكرا لقرائتكم خبر عن 29 لاعباً مصرياً يتأهلون لنصف نهائي بطولة بريطانيا لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت البعثة المصرية للاسكواش، سيطرتها على الدور نصف النهائي في مختلف المراحل العمرية ببطولة بريطانيا المفتوحة والتي تستضيفها برمنجهام خلال الفترة (من 3 إلى 7 يناير) 2024، ويتصدر المصريان محمد زكريا وفيروز أبو الخير فئات الأولاد والبنات تحت 19 عامًا.

وتأهل 29 لاعباً ولاعبة من مصر إلى الدور نصف النهائي حيث جاء ملخص نتائج المصريين في ربع النهائي كالتالي:

منافسات الأولاد تحت 11 سنة مصر تضمن لقب البطولة

فوز تميم مصطفى على الباكستانى محمد راجا بنتيجة 3-0

فوز يحيى وليد على الأمريكى كاميرون ستيت بنتيجة 3-0

فوز علي معتصم على الأمريكى لارس دالى بنتيجة 3-1

فوز آدم رجب على الماليزى هيشان نير تان بنتيجة 3-1

منافسات البنات تحت 11 سنة.. تأهل 3 لاعبات إلى الدور نصف

فوز فيروز الصياد على نادين صادق بنتيجة 3-0

فوز آيلا علاء على الأمريكية ميجا رافيتشاندران بنتيجة 3-0 فوز سيرين محمد على ليلى محسن بنتيجة 3-0

منافسات الأولاد تحت 13 سنة.. مصر تضمن لقب البطولة

فوز مالك حلمى على الباكستانى محمد عدنان بنتيجة 3-0

فوز براء عبد الكريم على الأمريكى ريد جولدينج بنتيجة 3-0

فوز حسن عبد الجليل على الباكستانى حذيفة شهيد بنتيجة 3-2

فوز عمر محمد على علي طلب بنتيجة 3-2

منافسات البنات تحت 13 سنة.. تأهل 3 لاعبات إلى الدور نصف

فوز ريم المراغى على حنين سامح بنتيجة 3-1

فوز جودى يسرى على زميلتها إيثار الحديدى بنتيجة 3-1

فوز ليان مصطفى على أريج الحديدى بنتيجة 3-1

منافسات الأولاد تحت 15 سنة

فوز فيلوباتير صالح بالفوز على الإنجليزى جورج جريفيث بنتيجة 3-0

فوز فاروق محمد على زميله سيف بلال الشال بنتيجة 3-2

منافسات البنات تحت 15 سنة.. تأهل 3 لاعبات إلى الدور نصف

فوز مليكة تيمور على الأمريكية تشارلوت زي بنتيجة 3-1

فوز زينة عبد العال على الأمريكية إيزابيلا تانج بنتيجة 3-1

فوز راما النجار على الأمريكية ريجان ماكلوفلين بنتيجة 3-1

منافسات الشباب تحت 17 سنة.. مصر تضمن لقب البطولة

فوز يوسف سالم على الفرنسى أمير خالد بنتيجة 3-1

فوز آدم حول على الباكستانى عبد الله نواز بنتيجة 3-2

فوز أحمد عبد الرحيم المصنف على سيف الدين رفاعى بنتيجة 3-1

فوز مروان عسل على الأمريكى جاك الريانى بنتيجة 3-0

منافسات البنات تحت 17 سنة

فوز بارب سامح على الأمريكية دويس لي بنتيجة 3-0

فوز نادين الحمامى على لاعبة هونج كونج إينا كونج بنتيجة 3-1

منافسات الشباب تحت 19 سنة

فوز محمد زكريا على الأمريكى زان باتيل بنتيجة 3-0

منافسات البنات تحت 19 سنة، تأهل 3 لاعبات إلى الدور نصف

فوز فيروز أبو الخير على الماليزية سيفيترا كومار بنتيجة 3-0

فوز جنى جلال السويفى على الأمريكية ريا نافانى المصنفة 5/8 بنتيجة 3-1

فوز نور خفاجى على ملك عبد الحافظبنتيجة 3-1 لتواجه