شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مواعيد مباريات دور المجموعات بكأس رابطة الاندية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الاثنين المقبل مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الثالثة وتسعى بعض الأندية بحصد اللقب الأول لها وإنقاذ الموسم الكروى بتحقيق لقب المؤهل للمشاركة أيضا في بطولة كأس السوبر المحلى النسخة القادمة بشكلها الجديد.

واعتذر فريقا الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة فى كأس الرابطة المصرية ليصبح عدد الفرق 16 فريقا.

وتم تقسيم الـ16 فريقا على أربع مجموعات، وأعلن عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تخصيص مليون 500 ألف جنيه مكافأة للفريق الذى سيتوج بطلا لكأس رابطة الأندية المحترفة، فيما يحصل الوصيف على جائزة قدرها مليون جنيه. وجاءت مجموعات كأس الرابطة كالآتي: المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة. المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد.

المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

وتم الاستقرار على إقامة المباريات في أوقات لا تشهد لقاءات مصر في أمم إفريقيا واستغلال فترات الراحة في البطولة.

وينطلق كأس الرابطة يوم 8 يناير الجاري.



مباريات كأس الرابطة



كأس الرابطة 2