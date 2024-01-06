بطلها فوفانا.. النصر يعرض صفقة تبادلية على الشباب لضم ظهيره

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن رغبة نادي النصر في عقد صفقة تبادلية مع الشباب، من أجل الحصول على خدمات أحد لاعبيه، في يناير الجاري.

ويرغب النصر السعودي في التعاقد مع متعب الحربي، لاعب فريق الشباب، مقابل إعارة الإيفواري سيكو فوفانا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب صحيفة “الرياضية السعودية”، فإن إدارة النصر ترغب في التعاقد مع متعب الحربي لاعب الشباب، مقابل إعارة فوفانا لمدة 6 أشهر مع التكفل بجميع رواتبه طوال الإعارة، ومبلغ مالي 40 مليون ريال.

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وأوضحت الصحيفة أن الشباب السعودي، رفض عرضين خلال الأيام الماضية، للحصول على خدمات الحربي، ولم ترد إدارة النادي على عرض النصر الثالث لضم لاعبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن عرض النصر الأول، كان 60 مليون على دفعتين وتم رفضه، والثاني 40 مليون، والتنازل عن علي الحسن، لاعب الوسط، وإعارة المدافع عبد الله مادو، ولكن تم رفضه.