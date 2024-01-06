شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يعلن التعاقد مع حسين الشحات ليكتب المجد بالقميص الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو النادى الاهلى ضم حسين الشحات، صانع ألعاب العين الإماراتى، إلى صفوف القلعة الحمراء فى مثل هذا اليوم 6 يناير 2019، بعد حسم مسئولى الفريق الأحمر الصفقة الشتوية الأبرز فى السنوات الاخيرة.

وأنهى مسئولو النادى الأهلى اتفاقهم مع العين الإماراتى لضم حسين الشحات لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، وذلك بعد تنازل اللاعب عن ما يقارب الـ16 مليون جنيه لإتمام الصفقة، 6 منها من مستحقاته المتأخرة و10 ملايين عبارة عن نسبة إعادة البيع التى من المفترض أن يحصل عليها هو.

وكان الشحات قد انتقل للعين فى يناير 2018 من صفوف مصر المقاصة، مقابل 4 ملايين دولار.

ومرت خمسة أعوام على انتقال حسين الشحات للمارد الأحمر نجح خلالها فى تقديم الإضافة الفنية للأهلى ويكون أحد أفضل الحلول الهجومية للمارد الأحمر ليفوز ببطولات عديدة.

وإجمالا لعب حسين الشحات 200 مباراة مع الاهلى فى كل البطولات ونجح فى تسجيل 48 هدفاً وصنع 44 هدفا آخر وحصد الشحات مع المارد الأحمر 3 بطولات للدورى ومثلهما لدورى الأبطال الأفريقى ومثلهما للسوبر الأفريقى بجانب لقبين لكأس مصر و3 بطولات للسوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ثلاثة مرات.

وفى بداية عهد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى لم يجد حسين الشحات موقعاً في التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر وجلس على دكة البدلاء قبل أن يعود اللاعب ويلفت أنظار المدرب السويسرى بالتألق كبديل في المباريات التي منحها له ليقرر وضعه في التشكيلة الأساسية مرة أخري ويصول ويجول اللاعب ويسجل أهدافاً مميزة.

أصبح الشحات أكثر لاعب فى تاريخ كأس العالم للأندية مشاركة فى المباريات برصيد 15 مباراة، جاء سجل مشاركات الشحات بواقع 4 مع العين الإماراتى و11 مع الأهلى.

ويحتاج حسين الشحات لتسجيل ثلاثة أهداف لخطف زعامة هدافى كأس العالم للأندية والتى يحتلها البرتغالى كريستانو رونالدو برصيد 7 أهداف.

عادل حسين الشحات لاعب الأهلي الرقم القياسي للفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، بعدما نجح فى التسجيل فى 4 نسخ مختلفة فى بطولة كأس العالم للأندية، بهدفه في مرمى اتحاد جدة في المباراة التي جمعتهما على استاد الجوهرة المشعة في ربع نهائي مونديال الأندية.

وسجل حسين الشحات فى كأس العالم للأندية فى 4 نسخ مختلفة أعوام، 2018 و2021 و2022 و2023، حيث سجل في أول مشاركة مع العين الإماراتي وسجل في 3 مشاركات مع الأهلي.

تعرض حسين الشحات لاعب الأهلي للإصابة في لقاء مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال ما تسبب في ابتعاده عن منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.