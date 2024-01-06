شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر رد سبورتنج لشبونة وكاراكاس لتسوية المستحقات المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو الزمالك مفاوضاته مع سبورتنج لشبونة البرتغالى للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف خاصة وأن ازمة ايقاف القيد قاربت على الانتهاء. بعد سداد جزء من مستحقات مساعدي فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم. بالإضافة إلى تسوية حق رعاية سامسون لدى نادى ليون النيجيرى، وكذلك بالإضافة الى استمرار المفاوضات مع كاراكوس الفنزويلى لتسوية مستحقات سامسون حيث عرض مسئولو الزمالك على النادي الفنزويلى تسوية المستحقات بتقسيطها على دفعات، ومن المنتظر التوصل إلى حل سواء بالموافقة على التسوية من عدمه.

وجهز مسئولو الزمالك قيمة القسط الأول من غرامة سبورتنج لشبونة، تمهيدا لإرسالها إلى النادى البرتغالى حال موافقتهم على تقسيط الغرامة، والوصول إلى حل للأزمة.

كما نجح مسئولو نادى الزمالك فى حل أكثر من أزمة تتعلق بإيقاف القيد، والخاصة بمستحقات متأخرة وحقوق رعاية وغرامات، مثل حق رعاية السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق لصالح نادى وادى دجلة وسداد جزء من مستحقات مساعدي فيريرا المدير الفني السابق للفريق، على أن يتم جدولة جزء آخر من خلال تفاوض مباشر، كما تم الاتفاق على تسوية حق رعاية سامسون لنادي ليون النيجيرى

كما توصل مسئولى الزمالك لاتفاق مع اللاعب الغانى اشيمبونج ومحاميه حول تقسيط المستحقات على قسطين، وهو ما رحب به اللاعب، وينتظر الحصول على القسط الأول من المستحقات.

ويتبقى لنادى الزمالك بعض الأمور المتعلقة بأزمة القيد منها موقف سبورتنح لشبونة بشأن غرامة شيكابالا ومستحقات باقى صفقة سامسون اكينولا لنادى كاراكاس الفنزويلي.

ومازالت المفاوضات مستمرة أيضا مع كاراكوس الفنزويلى لتسوية مستحقات سامسون اكينولا، حيث عرض مسئولو الزمالك على النادي الفنزويلى تسوية المستحقات بتقسيطها على دفعات ومن المنتظر التوصل إلى حل سواء بالموافقة على التسوية من عدمه، و أنهى حق رعاية السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق لصالح وادى دجلة بالإضافة إلى الوصول إلى اتفاق مع الغانى اتشمبونج لاعب الفريق السابق ومحاميه حول تقسيط المستحقات على قسطين.