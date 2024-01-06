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الأهلى أمام الزمالك فى قمة دورى سيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد -  

 

يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى تمام السادسة مساء اليوم السبت على صالة الأول  بفرع الجزيرة فى إطار ختام الدور الأول  لدورى العمومي للموسم المحلى 2023/2024 . 

 

وتشهد هذه الجولة بخلاف لقاء القمة مواجهات بين كلا ، الطيران مع سموحة الشمس مع سبورتنج والبنك الأهلى مع 6 أكتوبر . 

 

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد  مسبقا عن  حضور قمة ختام المرحلة الأولى  بدورى عمومى السيدات المحدد لها  اليوم السبت  بين الأهلى و الزمالك  على صالة الأول يقتصر على أعضاء كلا الناديين وحاملى بطاقات الاتحاد .

 

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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