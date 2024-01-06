شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك فى قمة دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى تمام السادسة مساء اليوم السبت على صالة الأول بفرع الجزيرة فى إطار ختام الدور الأول لدورى العمومي للموسم المحلى 2023/2024 .

وتشهد هذه الجولة بخلاف لقاء القمة مواجهات بين كلا ، الطيران مع سموحة الشمس مع سبورتنج والبنك الأهلى مع 6 أكتوبر .

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد مسبقا عن حضور قمة ختام المرحلة الأولى بدورى عمومى السيدات المحدد لها اليوم السبت بين الأهلى و الزمالك على صالة الأول يقتصر على أعضاء كلا الناديين وحاملى بطاقات الاتحاد .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.