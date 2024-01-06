شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ دراسة شباب بلوزداد الجزائرى قبل موقعة الأهلى فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على مشاهدة مباريات شباب بلوزداد الجزائري سواء في الدوري أو دوري الابطال الافريقى للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف بطل الجزائر قبل ملاقاته في الجولة المقبلة من دور المجموعات عقب فترة توقف المسابقات المحلية بسبب كأس الأمم الأفريقية .

ويلعب الأهلي أول مباراة مع شباب بلوزداد أحد يومي 16 و17 فبراير المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحدد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، برنامج التحضير للفترة المقبلة بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر حتى 10 يناير الجاري، عقب الانتهاء من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا في دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية.

ويجتمع الجهاز الفني للأهلي فى أول مران له بعد انتهاء فترة الراحة وتحديدا يوم 11 يناير الجاري، لتحديد برنامج الفريق الأحمر والتدريبات التي سيؤديها اللاعبون والأحمال البدنية التي سيخضعون لها، ودراسة إمكانية خوض عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين البدلاء والبعيدين عن المشاركة في المباريات.