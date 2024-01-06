شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف حقيقة عروض احتراف إمام عاشور قبل الظهور فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الاهلى حقيقة وصول عروض إحتراف من الخليج للتعاقد مع إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق قبل مشاركته في كأس الأمم الافريقية بكوت ديفوار، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"لا توجد أي عروض رسمية وصلت الاهلى للتعاقد مع إمام عاشور قبل ظهوره مع الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية".

ويضيف المصدر:" لم تصلنا أي عروض رسمية للتعاقد مع أي لاعب وحال وصول أي عرض رسمي يتم دراسته وإتخاذ رأي الجهاز الفني قبل إعلان الموقف النهائي".

وجاء إمام عاشور على رأس القائمة النهائية لـ منتخب مصر، والتي تستعد لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا في نسختها المقبلة 2023 في كوت ديفوار.

وستنطلق منافسات أمم أفريقيا يوم 13 يناير الجاري لتستمر حتى 11 فبراير المقبل، ويأتي منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى، والتي تضم بجواره: غانا – كاب فيردي – موزمبيق.