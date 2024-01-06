شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين على ماهر وإدارة المصرى لحسم ملف الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد مجلس إدارة النادي المصري، خلال الأيام المقبلة، جلسة خاصة مع علي ماهر المدير الفني للفريق لتحديد احتياجات الفريق البورسعيدي من الميركاتو الشتوي، بالإضافة إلى قائمة الراحلين عن النادي وكذلك حسم مصير الجزائري عبد الرحيم دغموم من العودة إلى قائمة المصري بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

ومن المقرر أيضاً أن تفتح إدارة المصري ملف التجديد للاعبين الذين اقتربت عقودهم مع النادي من الانتهاء وهم، كريم العراقي وإيزي إيميكا وعصام ثروت، لحسم مصيرهم مع الجهاز الفني للنادي.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن تواجد النادى المصرى بالمجموعة الرابعة رفقة أندية المقاولون العرب و البنك الأهلى و الجونة، وكان المصري قد خسر نهائي النسخة الماضية من كأس الرابطة، عقب الهزيمة أمام سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 16 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وتعادب في لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصري 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.