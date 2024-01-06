شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يضع خطة للاحتفال بـ"مئوية الدراويش".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن على وضع خطة للاحتفال بمرور مئة عام على إنشاء القلعة الصفراء، تتضمن العديد من المحاور، سواء على صعيد التعريف بالنادى ورموزه وأساطيره أو إقامة احتفالية كبرى فى استاد الإسماعيلية ومباراة ودية مع فريق أوروبى.

ويحتفل النادى الإسماعيلى، أحد أعرق الأندية المصرية والأفريقية، فى 13 أبريل 2024، بمرور 100 عام على تأسيسه، حيث ظهرت على السطح فكرة إنشاء ناد مصرى بالإسماعيلية، لكن هذه الفكرة لم تر النور وتظهر على أرض الواقع إلا عام 1921 عندما تم بناء هذا النادى بالجهود الذاتية وعن طريق جمع التبرعات، وعُرف وقتها بنادى النهضة، ثم تغير الاسم إلى الإسماعيلى الرياضى، نسبة إلى الإسماعيلية.

واستطاع الإسماعيلى أن يكون الفريق المصرى الأول الذى توج ببطولة أفريقيا عام 1969، وفى عامى 1970 و1992 خرج من الدورى نصف النهائى، وفى عام 2003 حين انهزم فى المباراة النهائية، كما استطاع الفوز بالدورى العام المصرى 3 مرات وكأس مصر مرتين، ويشتهر الإسماعيلى بلقب الدراويش وبرازيل مصر وبرازيل أفريقيا.

فى سياق آخر، نجحت إدارة النادى الإسماعيلى فى التوصل إلى حل ودي وتسوية النزاعات والقضايا مع أحد مستأجرى المحلات بشأن عدد 17 محلا.

وأعلن الإسماعيلى عبر موقعه الرسمى أن إدارة النادى الإسماعيلى نجحت فى التوصل إلى حل ودي وتسوية النزاعات والقضايا مع أحد مستأجري المحلات بشأن عدد 17 محلا، وبلغت التسوية مبلغ 4 ملايين وخمسمائة ألف جنيه، سدد منها المستأجر مبلغ 2 مليون جنيه نقدا مقدم التسوية، مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية الشهرية بانتظام.

كما نجحت إدارة النادي الإسماعيلي في سداد مبلغ 54 ألف فرنك سويسرى ما يعادل 65 ألف دولار أمريكي في الموعد المحدد، كرسوم الاستئناف على الحكم الصادر لصالح اللاعب محمد بن خماسة.

وأصدرت غرفة تسوية النزاعات بالفيفا حكما يقضى بأن يقوم الإسماعيلي بسداد مبلغ 1,722,000 مليون وسبعمائة واثنان وعشرين ألف دولار غرامة للاعب، بالإضافة إلى مبلغ 270000 جنيه مصرى، وقام المحامي الدولي الكسندر روفنين بتقديم صحيفة الاستئناف والمستندات الدالة على صحة موقف النادي في المواعيد المحددة.

وسبق أن قام النادي خلال الشهر الماضي بسداد مبلغ 34 ألف فرنك سویسرى ما يعادل 40 ألف دولار رسوم استئناف على الحكم الذي أصدرته غرفة تسوية النزاعات بأحقية اللاعب جان موريل في مبلغ 858 ألف دولار.

وقام المحامي السويسري روفنين بإعداد مذكرة الاستئناف ومرفقاتها ليسدل الستار مؤقتاً على هاتين القضيتين لحين عقد جلسة استماع وصدور الحكم والذي ينتظر أن ينصف الإسماعيلي.