منتخب كوت ديفوار يلتقي سيراليون وديًا في البروفة الأخيرة قبل انطلاق أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب كوت ديفوار مساء اليوم، مباراة ودية أمام نظيره منتخب سيراليون وذلك قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها الفرة من 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024.

موعد مباراة كوت ديفوار وسيراليون الودية اليوم

ويتقابل منتخب كوت ديفوار بنظيره سيراليوم وديًا الليلة، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية استعداد لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا المقبلة.

بالصور.. جانب من تدريبات منتخب كوت ديفوار إستعدادآ للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية 2023

وأوقعت القرعة منتخب ساحل العاج المستضيف للأميرة السمراء بالمجموعة الأولى، رفقة كل من نيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو، فيما يستهل الأفيال مشواره بمواجهة غينيا الاستوائية في مباراة الافتتاح على ملعب "ألحسن واتارا" في أبيدجان يوم 13 يناير الجاري