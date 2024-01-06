شكرا لقرائتكم خبر عن زد يفتح باب المفاوضات مع المصرى لضم مروان حمدى فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري عن دخول نادي زد فى مفاوضات مع النادي البورسعيدي لضم مروان حمدي مهاجم الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المفاوضات حالياً تدور حول الاتفاق المادى بين الطرفين، خاصة أن النادي المصرى يرغب فى الاستفادة لأقصى درجة من اللاعب بعد عرضه للبيع فى وقت سابق.

وكان المصري قد أعلن من قبل إيقاف مروان حمدي وتغريمه مليون جنيه وعرضه للبيع، بعد قيام اللاعب بالبصق على الجماهير في مباراة بيراميدز بالدوري خلال عملية استبداله.

وكشف الدكتور محمود الشحات، رئيس الجهاز الطبي بالنادي المصري، تفاصيل الإصابات التى لحقت بأكثر من لاعب بالفريق، وقال الشحات فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، غياب اللاعب إيزي ايميكا عن التدريبات الجماعية بعد إصابته في الرباط الداخلي للركبة في مباراة الإسماعيلي و سيتم حقنه بالبلازما، بالإضافة إلى غياب اللاعب دبش عن تدريبات الفريق بسبب جزع في أربطة الركبة نتيجة اصطدام بالقائم في تدريبات الفريق الجماعية.

كما كشف الشحات عن إصابة اللاعب فخر الدين بن يوسف بكسر بسيط في عظام اليد اليمني و تم عمل جبيرة لتثبيت الكسر وسينتظم اللاعب في التدريبات خلال أيام، فضلاً عن سفر اللاعب غيلاس قناوي إلى الجزائر لترتيب أوراق الخدمة العسكرية، وسفر اللاعب إلياس الجيلاسي لترتيب بعض الأمور الشخصية في تونس.

وفي ذات السياق يفتقد النادي المصري لخدمات مهاجمه مروان حمدي بسبب استمرار إيقافه، وكذلك غياب محمود حماده بعد التحاق اللاعب بصفوف المنتخب الوطني استعداداً لكأس الأمم الأفريقية.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن تواجد النادى المصرى بالمجموعة الرابعة رفقة أندية المقاولون العرب و البنك الأهلى و الجونة، ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 16 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وتعادل في لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصري 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.