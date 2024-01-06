شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب عبد القادر بإحضار العرض القطرى.. وتفاصيل جديدة فى موقف كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو النادى الأهلي من أحمد عبد القادر لاعب الفريق إحضار عرض رسمي من أجل البت فيه ودراسته جيداً، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب للنادى واللاعب، لاسيما فى ظل ترحيب السويسري مارسيل كولر المدير الفني برحيل اللاعب فى يناير الجاري.

وارتبط اسم أحمد عبد القادر بأكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة، أبرزها من الوكرة القطري، فى ظل خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر طوال الفترة الماضية.

على صعيد متصل، كشف مصدر في الأهلي أحد أسباب غضب كولر من عبد القادر قائلاً، إن الأخير لم يبُد حماساً ورغبة فى التواجد مع الفريق خلال الفترة الماضية، حينما أبلغه كولر بأنه لن يكون ضمن قائمة الـ23 لاعباً بكأس العالم للأندية الأخيرة بالسعودية ظهر عبد القادر وكأن الأمر لا يُعنيه ورد على كولر بطريقة اعتبرها المدير الفني روح انهزامية من اللاعب.

وخرج عبد القادر من قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية الأخيرة التي حصد فيها الأهلي الميدالية البرونزية، وتعرض اللاعب لإصابة حرمته من السفر مع الفريق للمشاركة في بطولة السوبر المصري الأخيرة بالإمارات التي توّج بها الأحمر على حساب مودرن فيوتشر.