شكرا لقرائتكم خبر عن استاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية ينافس ملاعب أوروبا العالمية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استاد مصر أصبح ينافس أكبر وأضخم الملاعب الأوروبية حول العالم، من حيث النشأة والسعة الجماهيرية وأرضية الملعب التى أشاد بها نجوم الفراعنة فور وصولهم لمعسكر الإعداد استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا.

إزاحة الستار عن ملعب مصر وظهوره للنور

أُزيح الستار عن استاد مصر ليظهر للأضواء لأول مرة عندما استضاف تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم، الذى يستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تقام فى كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.





الاستاد ينافس الملاعب الأوروبية

استاد مصر فى العاصمة الإدارية تحفة أوروبية من جميع المواصفات العالمية والتى يحتاجها أى استاد فى العالم، وينافسى الملعب فى انشاءاته الملاعب الأوروبية العالمية، حيث تم اختيار موقعه الجغرافى بعناية، والذى يتواجد على طريق "القاهرة- العين السخنة".

وتم تصميم الاستاد على 70 فدانا، ليشمل كل الملاعب والصالات المغطاة لاستقبال كل البطولات على المستوى المحلى والعالمى وليكون جاهزا لأى بطولة.

استاد مصر ثانى أكبر الأندية على مستوى القارة

ويعد استاد مصر أكبر استاد من حيث سعة الجماهير فى مصر والثانى على مستوى القارة الأفريقية، حيث يتسع لـ90 ألف متفرج، ليكون مصدر قوة كبيرة لأى نادٍ مصرى ضد أى منافسة، ويكون مقبرة لمنافسى المنتخبات الوطنية.

استاد مصر

مواصفات عالمية لاستاد العاصمة الإدارية

يتميز استاد مصر فى العاصمة الإدارية بمواصفات عالمية تتناسب مع التقدم التكنولوجى فى الملاعب العالمية، كما شهد طفرة كبيرة من حيث طريقة البناء والتشييد.