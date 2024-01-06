شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن الصالة المغطاة بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية الأنظار بشكل كبير فى الساعات الماضية بعد الظهور فى أبهى صورها باستضافتها معسكر المنتخب الوطني، الذي يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجاري بكوت ديفور، حيث تقام مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 450 فدانا.

وتمتلك مدينة مصر الأولمبية صالة مغطاة تسع لـ 15 ألف متفرج، وأخرى لـ8 آلاف، وتحتوى على ملاعب تحت الأرض، بخلاف الملعب الرئيسى، وغرف فندقية توفر كل سبل الراحة للجمهور.