شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن الصالة المغطاة بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وتمتلك مدينة مصر الأولمبية صالة مغطاة تسع لـ 15 ألف متفرج، وأخرى لـ8 آلاف، وتحتوى على ملاعب تحت الأرض، بخلاف الملعب الرئيسى، وغرف فندقية توفر كل سبل الراحة للجمهور.
وتعتبر مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية أكبر مدينة أولمبية متكاملة ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة، وهى إحدى ثمار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وجه بالاهتمام بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية لتشغيلها بأعلى كفاءة أمام استضافة الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية والأفريقية.
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