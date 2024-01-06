شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد خدمات أسامة فيصل فى صفقة تبادلية مع البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على إبرام صفقة تبادلية مع البنك الأهلى، فور حل أزمة إيقاف القيد، من أجل تدعيم صفوفه، حيث اتفق مسئولو القلعة البيضاء مع نظرائهم بالبنك على الخطوط العريضة لتلك الصفقة دون الدخول فى تفاصيل، لحين حل أزمة إيقاف القيد.

ويرغب مسئولو الزمالك فى استعادة أسامة فيصل من البنك الأهلى وقطع إعارته وفى المقابل يحصل البنك على ناصر منسى، كما يعد محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض أقرب اللاعبين الذين قد يكونوا ضمن هذه الصفقة التبادلية، مع سداد البنك الأهلى مبلغ مالي.

وينتظر الزمالك حل أزمة إيقاف القيد حتى يفتح باب المفاوضات بشكل رسمى مع أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى، وحسم الصفقة، خاصة وإن إدارة الزمالك ترى إن عودة أسامة فيصل خير تدعيم للفريق.

أسامة فيصل مهاجم الزمالك المعار إلى صفوف البنك الأهلى، الذى يقدم مستويات جيدة مع فريقه، رغم النتائج السلبية، إلا أنه دائماً ما يكون حاضراً، وكانت مباراة المصري البورسعيدى في الدورى شاهدة على تألقه بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز الأول فى الدورى برباعية على الفريق البورسعيدى بتسجيله "هاتريك".