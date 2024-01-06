شكرا لقرائتكم خبر عن الحكام المصريون يتوجهون إلى كوت ديفوار للمشاركة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الحكام المصريون السبعة الذين تم اختيارهم من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إلي كوت ديفوار للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق 13 يناير الجاري. وسبق وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار 7 حكام من مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها الشهر الجاري فى كوت ديفوار.

وضمت القائمة كلا من، أمين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل حكام ساحة ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين ومحمود عاشور ومحمود البنا حكام تقنية الفيديو.

وتعتبر هذه البطولة سابقة تاريخية، حيث يعد هذا أكبر عدد من الحكام المصريين المشاركين في نسخة واحدة من كأس الأمم عبر التاريخ.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 13 يناير الجاري وتستمر حتى يوم 11 فبراير.