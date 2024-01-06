شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتصدر جدول ترتيب دورى سيدات اليد قبل قمة الليلة.. والزمالك ثانياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب دورى العمومى للموسم المحلى 2023 / 2024، برصيد 39 نقطة، قبل مواجهة الزمالك فى السادسة مساءً على صالة الأول فى ختام الدول الأول للمسابقة.

أما الزمالك فيحل ثانياً برصيد 27 نقطة، يليه الشمس ثالثا برصيد 25 نقطة، ثم سبورتنج رابعا برصيد 24 نقطة ومن بعده سموحة خامسا برصيد 23 نقطة.



ترتيب سيدات اليد قبل القمة

وتشهد هذه الجولة بخلاف لقاء القمة مواجهات بين كلا ، الطيران مع سموحة الشمس مع سبورتنج والبنك الأهلى مع 6 أكتوبر .

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد مسبقا عن حضور قمة ختام المرحلة الأولى بدورى عمومى السيدات المحدد لها اليوم السبت بين الأهلى و الزمالك على صالة الأول يقتصر على أعضاء كلا الناديين وحاملى بطاقات الاتحاد .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.