شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا للرئيس السيسى: واثق أننا كفريق سنبذل كل ما نمتلكه لإسعاد الجماهير المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مدرب منتخب مصر روى فيتوريا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفقده تدريبات المنتخب الوطنى بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال فيتوريا: أشكرك على كل الدعم الذى تقدمه للمنتخب واللاعبين والذى يترك انطباعا جيدا لنا. وأكد قائلا :" مسئولية تمثيل بلد كبير مثل مصر إن شاء الله يكون كل لاعب قدها، وواثق أننا كفريق سنبذل كل ما نمتلكه وما لا نمتلكه للوصول إلى هدفنا وإسعاد الجماهير المصرية وأشكرك على الحضور ."

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