شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن القائمة النهائية للحكام الدوليين 2024 بعد اعتمادها من فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2024، بعد اعتمادها بشكل رسمى من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وضمت القائمة كلا من:

حكام الساحة: إبراهيم نور الدين، محمد عادل، أمين عمر، محمود البنا، محمد معروف، أحمد الغندور، محمود ناجي، شاهندا المغربي ونورا سمير.

الحكام المساعدين: محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، سمير جمال، هاني عبدالفتاح، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، سامي هلهل، يارا عاطف، جمالات أحمد، منى عطالله ومي حسن.

حكام كرة الصالات: محمد حسن، طارق سامي، ميدو سلامة وعاطف حسين.

حكام الكرة الشاطئية: هاني العراقي، أحمد نوفل، إبراهيم محجوب وخالد السيد.

حكام تقنية الفيديو "VAR": محمود عاشور، محمود أبوالرجال، طارق مجدي، عمرو الشناوي، حسام عزب ووائل فرحان.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل القائمة الدولية للحكام إلى الاتحاد الدولى، منتصف شهر سبتمبر الماضي، بعد التنسيق مع اللجنة الرئيسية للحكام، قبل انقضاء المهلة التي منحها "فيفا" للاتحادات الأهلية لترشيح الحكام الدوليين لعام 2024.