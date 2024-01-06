براءة الأسطورة الأرجنتينية مارادونا من قضية التهرب الضريبي بعد رحيله

ياسر رشاد - القاهرة - ظهرت براءة الأسطورة الأرجنتينية الراحلة دييجو مارادونا بعد اتهامه فى قضية التهرب الضريبي بالمحكمة العليا الايطالية التى استمرت لمدة 30 عامًا.

وأكد أنجيلو بيساني محامى مارادونا في تصريحات صحفية أن الأمر انتهى وهذا ما أكدته من قبل منذ ان اثيرت القضية بالمحكمة أن مارادونا لم يكن متهربا من الضرائب.

وكان قد تم توجيه الاتهام الى الارجنتيني مارادونا باستخدام شركات بالوكالة في ليختنشتاين لتفادي دفع الضرائب عند تلقي مدفوعات بين عامي 1985 و1990 من نادي نابولي مقابل حقوق صوره الشخصية.

ويعتبر دييجو أرماندو مارادونا مواليد 30 أكتوبر 1960 أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة، يمتلك الموهوبة منذ الصغر، فيما حصل على لقب"الطفل الذهبي" وهو الاسم الذي ظل يلاحقه طوال مشواره الكروى.

ويمتلك مارادونا حس تهديفي مميزًا سواء على جانب التمريرات أو المراوغات بجانب تنفيذ الركلات الحرة.

كما بدء مارادونا مسيرته الكروية كصانع ألعاب مرتديا القميص رقم 10، وهو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحطم الرقم القياسي العالمي الأولى عندما انتقل إلى برشلونة مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، والثانية عندما انتقل إلى نابولي مقابل 6.9 مليون جنيه إسترليني.