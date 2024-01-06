مسيرة استمرت 22 عامًا.. إبراهيم نور الدين يعلن اعتزال التحكيم نهاية الموسم

أعلن الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، اعتزاله التحكيم بشكل رسمي نهاية الموسم الحالي 2023/2024 بعد مسيرة طويلة دامت 22 عامًا.

وكتب إبراهيم نور الدين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الحمد لله اعتماد القائمة الدولية من الاتحاد المصري لكرة القدم، واحتفاظي للعام الحادي عشر بمقعدي بها، وتشرفى بتمثيل مصر دوليًا”.

وتابع: “وبعد استخارة الله سبحانه وتعالي قررت نهاية مشواري التحكيمي نهايه الموسم الحالي الذى بدأ منذ عام 2002، لإتاحة الفرصة لزملائي الشباب لتمثيل مصر بدلا منى لاختيار بديلا مع تمنياتي للجميع بالتوفيق”.

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واستكمل إبراهيم نور الدين: “شكرا جزيلا للاتحاد المصري والعربي والأفريقي والدولي.. والإعلام والأندية واللاعبين والجمهور .. كل من ساهم في صانعه اسم وتاريخ ابراهيم نورالدين ..والله المستعان فيما هو قادم”.

وكان الإتحاد المصري لكرة القدم قد كشف اليوم السبت، عن قائمة الحكام الدوليين والتي يتواجد فيها الحكم ابراهيم نور الدين.