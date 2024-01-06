أصول لبنانية.. من هو ماريو زاجالو آخر جيل البرازيل في مونديال 1958؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توفي أسطورة منتخب البرازيل ماريو زاجالو (92 عاما)، بطل كأس العالم أربع مرات من أصل 5 ألقاب حصدها منتخب السامبا، وكان زاجالو آخر جيل كأس العالم 1958 بالسويد، عقب وفاة بيليه في ديسمبر 2022.

وحقق زاجالو بطولة كأس العالم 4 مرات، مرتين كلاعب عام 1958 و1962، كمدرب عام 1970، كمساعد مدرب عام 1994.

وتعود أصول البرازيلي ماريو زاجالو إلى عائلة لبنانية في مدينة زحلة تحمل اسم "زكور"، وفقا لتقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2015، وأطلق عليه عدة ألقاب أشهرها "شيخ المدربين" و"الأستاذ" و"البروفيسور".

وقاد زاجالو نادي الهلال السعودي للفوز بالدوري السعودي للمرة الثانية في تاريخه عام 1979، كما تولى تدريب منتخب السعودية بين عامي 1970 و1984.

وكان زاجالو ضمن تشكيلة البرازيل التي فازت بلقبي كأس العالم رفقة الأسطورة بيليه، وفي عام 1970 تولى تدريب منتخب السامبا بقائمة ضمت عظماء التاريخ في اللعبة مثل بيليه وجرزينيو وريفيلينو وتوستاو، ليفوز في نهائي المونديال بالمكسيك على إيطاليا بنتيجة 4-1.

وأصبح أول من يحصد كأس العالم كلاعب ومدرب، لكن عادل هذا الإنجاز بعدها الألماني فرانتس بكنباور، الذي حقق اللقب عامي 1974 و1990، والفرنسي ديدييه ديشان، بعدما حقق اللقب عامي 1998 و2018.

واستمر زاجالو في منصبه كمدير فني لمنتخب البرازيل حتى عام 1974، وتولى بعدها تدريب عدة أندية منها الهلال والنصر، وفي كأس العالم 1994 كان مساعدا للمدرب كارلوس ألبرتو باريرا، عندما فاز منتخب السامبا باللقب الرابع.

وخسر زاجالو نهائي كأس العالم 1998 مع منتخب البرازيل، بعد الهزيمة في النهائي من فرنسا، عندما أصيب رونالدو الظاهرة بتشنجات قبل ساعات من المباراة.

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