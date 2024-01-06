مصر في المركز التاسع.. القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تفصلنا أيام قليلة على انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، البطولة الأعرق في القارة السمراء والتي من المقرر لها أن تقام في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.

ويتصدر منتخب نيجيريا قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة من حيث القيمة التسويقية، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، ويضم الأول أغلى لاعب أفريقي، فيكتور أوسيمين وتبلغ قيمته 110 مليون يورو.

ونرصد القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا 2023:

1- نيجيريا، 349.9 مليون يورو.

2- المغرب، 347.4 مليون يورو.

3- ساحل العاج، 334.58 مليون يورو.

4- منتخب السنغال، 274.4 مليون يورو

5- غانا، 195.98 مليون يورو.

6- الجزائر، 189.40 مليون يورو.

7- مالي، 140.30 مليون يورو.

8- الكاميرون، 137.85 مليون يورو.

9- مصر، 135.80 مليون يورو.

10- الكونغو الديمقراطية، 110.05 ملايين يورو.

11- بوركينا فاسو، 99 مليون يورو.

12- غينيا، 89.53 مليون يورو.

13- تونس، 63.20 مليون يورو.

14- جامبيا، 39.60 مليون يورو.

15- زامبيا، 34.05 مليون يورو.

16- الرأس الأخضر، 27.20 مليون يورو.

17- غينيا بيساو، 25.85 مليون يورو.

18- موزمبيق، 25.05 مليون يورو.

19- جنوب أفريقيا، 19.58 مليون يورو.

20- أنجولا، 18.73 مليون يورو.

21- موريتانيا، 12.18 مليون يورو.

22- غينيا الاستوائية، 9.95 ملايين يورو.

23- تنزانيا، 7.05 ملايين يورو.

24- ناميبيا، 6.43 ملايين يورو.

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