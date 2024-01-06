"أنا اللي غلطان".. محمد شريف يكشف لأول مرة ما حدث بينه وبين طارق حامد في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودي لأول مرة ما حدث بينه وبين طارق حامد لاعب فريق ضمك التي أدت إلى تعرض الأخير لعقوبة في الدوري السعودي.

وقال "شريف"، في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": "اللي حصل كان هزار بس اتفهم غلط، وللأسف طارق حامد تعرض للعقوبة".

أوضح: "كنا بنلعب في بطولة كأس الملك، والمباراة بين ضمك والخليج امتدت لركلات الترجيح وطارق داخل يشوط أنا قولت بصوت عالي، هيضيع هيضيع هيضيع".

أكمل: "طبعا أنا صوتي عشان مصري مميز، هو بعد ما أحرزها هدف، راح جاي عليا وارتفع صوته قائلا ولا ياشريف تعالى هنا، وطبعا كله كان هزار بس هما فكروا انها خناقة".

أتم تصريحاته: "أنا اللي غلطان طبعا لإني استفزيته، وبعد المباراة وقفنا مع بعض ومكنش فيه حاجة خالص".