شكرا لقرائتكم خبر عن "صانع الأرقام القياسية".. حصاد رحلة حسين الشحات مع الأهلي بعد 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت خمسة أعوام على انتقال حسين الشحات للنادى الأهلى، نجح خلالها فى تقديم الإضافة الفنية للأهلى ليكون أحد أفضل الحلول الهجومية للمارد الأحمر وبات من أهم اللاعبين أصحاب الأرقام القياسية فى تاريخ القلعة الحمراء.

وأعلن مسئولو النادى الاهلى ضم حسين الشحات من العين الإماراتى فى مثل هذا اليوم 6 يناير 2019، بعد حسم مسئولو الفريق الأحمر الصفقة الشتوية الأبرز فى السنوات الأخيرة.

وإجمالا لعب حسين الشحات 200 مباراة مع الأهلى فى كل البطولات، نجح فى تسجيل 48 هدفاً وصنع 44، وحصد الشحات مع المارد الأحمر 3 بطولات للدورى ومثلهما لدورى الأبطال الأفريقى ومثلهما للسوبر الأفريقى بجانب لقبين لكأس مصر و3 بطولات للسوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وأنهى مسئولو النادى الأهلى اتفاقهم مع العين الإماراتى لضم حسين الشحات لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، وذلك بعد تنازل اللاعب عن ما يقارب الـ16 مليون جنيه لإتمام الصفقة، 6 منها من مستحقاته المتأخرة و10 ملايين عبارة عن نسبة إعادة البيع التى من المفترض أن يحصل عليها هو.

وكان الشحات قد انتقل للعين فى يناير 2018 من صفوف مصر المقاصة، مقابل 4 ملايين دولار.

وفى بداية عهد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى لم يجد حسين الشحات موقعاً في التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر وجلس على دكة البدلاء قبل أن يعود اللاعب ويلفت أنظار المدرب السويسرى بالتألق كبديل في المباريات التي منحها له ليقرر وضعه في التشكيلة الأساسية مرة أخري ويصول ويجول اللاعب ويسجل أهدافاً مميزة.

أصبح الشحات أكثر لاعب فى تاريخ كأس العالم للأندية مشاركة فى المباريات برصيد 15 مباراة، جاء سجل مشاركات الشحات بواقع 4 مع العين الإماراتى و11 مع الأهلى.