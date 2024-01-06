شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحذر لاعبى الإسماعيلى من صعوبة مباريات كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، من صعوبة لقاءات كأس الرابطة، مشدداً على ضرورة خوضها بمنتهى التركيز والجدية لتحقيق لقب يعيد الكثير من هيبة الدراويش، ويكون بمثابة عربون الصلح مع الجماهير التي تدعم الفريق الأصفر باستمرار.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع الإسماعيلى برفقة سيراميكا وإنبى والداخلية في المجموعة الثالثة، وتم تصنيف الأندية بناء على ترتيب الموسم الماضي، بينما سيراميكا على رأس مجموعة بصفته حامل اللقب.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية المقرر لها الثالثة عصر الاثنين المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة.

فى سياق آخر، وافق مسئولو نادى الإسماعيلى على طلب التوجولى ياو أنور بالحصول على إجازة قصيرة لزيارة أسرته بدولة توجو، وإنهاء بعض الالتزامات العائلية، وجاء ذلك بعد موافقة الجهاز الفنى والذى سيحدد موعد سفره خلال الأيام المقبلة وتقوم الإدارة ببدء إجراءات عودته قبل سفره حتى لا يحدث أي تأخير عند العودة.

وحقق فريق الإسماعيلى الفوز على فريق بورفؤاد بهدفين نظيفين، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الخميس على استاد الإسماعيلية، فى إطار استعداد الفريق لمواجهة الداخلية في كأس رابطة الأندية المحترفة.

وسجل أهداف الإسماعيلي حازم مرسى وعمرو السعيد، فى المباراة التى أشرك فيها إيهاب جلال كل اللاعبين الذين لم يشاركوا في مواجهة المصرى في بطولة الدوري.