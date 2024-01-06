شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الطائرة: المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية صرح عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر قمر، رئيس اتحاد الكرة الطائرة، أن المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة صرح عالمى على أرض مصرية، مشيرا إلى أنه حضر بطولات عالمية فى عدد كبير من الدول لكنه لم ير بحجم وإمكانيات مدينة مصر الأولمبية.

وأضاف قمر، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن اتحاد الطائرة نظم نهائيات دورى رجال الموسم قبل الماضى فى الصالة المغطاة الخاصة بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار قمر إلى أن مدينة مصر الأولمبية صرح عالمى كبير يدعو للفخر فى الرياضة المصرية، خاصة أنها بمواصفات عالمية سواء على صعيد الملاعب أو الصالات.

وتقام مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 450 فدانا وتشمل استادا لكرة القدم، ويسع 90 ألف متفرج وصالة مغطاة تسع لـ 15 ألف متفرج وأخرى لـ 8 آلاف متفرج، تحتوى على مجمع حمامات سباحة أوليمبى .. ومجمعات تنس وإسكواش وفروسية ومستشفى للطب الرياضى، كما تحتوي على فنادق ومسرح مكشوف وملاعب مفتوحة وميادين للرماية والقوس والسهم.

وتعتبر مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية أكبر مدينة أولمبية متكاملة ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة وهى إحدى ثمار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه بالاهتمام بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية لتشغيلها بأعلى كفاءة أمام استضافة الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية والأفريقية.