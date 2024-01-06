شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات بالجملة تضرب المصرى قبل مواجهة المقاولون.. وعلى ماهر يجهز البدائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصفت الإصابات بعدد من لاعبي النادي المصري، وذلك قبل اللقاء المرتقب للفريق البورسعيدي مع المقاولون العرب، والذي يجمع الفريقين فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

وكشف الدكتور محمود الشحات، رئيس الجهاز الطبي بالنادي المصري، تفاصيل الإصابات التي لحقت بأكثر من لاعب بالفريق، وأكد الشحات فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، غياب اللاعب إيزي ايميكا عن التدريبات الجماعية بعد إصابته في الرباط الداخلي للركبة في مباراة الإسماعيلي وسيتم حقنه بالبلازما، بالإضافة إلى غياب اللاعب دبش عن تدريبات الفريق بسبب جزع في أربطة الركبة نتيجة اصطدام بالقائم في تدريبات الفريق الجماعية.

كما كشف الشحات عن إصابة اللاعب فخر الدين بن يوسف بكسر بسيط فى عظام اليد اليمني وتم عمل جبيرة لتثبيت الكسر وسينتظم اللاعب في التدريبات خلال أيام، فضلاً عن سفر اللاعب غيلاس قناوي إلى الجزائر لترتيب أوراق الخدمة العسكرية، وسفر اللاعب إلياس الجيلاسي لترتيب بعض الأمور الشخصية في تونس.

وفي ذات السياق يفتقد النادي المصري لخدمات مهاجمه مروان حمدي بسبب استمرار إيقافه، وكذلك غياب محمود حماده بعد التحاق اللاعب بصفوف المنتخب الوطني استعداداً لكأس الأمم الأفريقية.

ويعمل علي ماهر على تجهيز البدلاء للمشاركة أمام المقاولون العرب في اللقاء المقبل، لتعويض الغيابات، وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن تواجد النادى المصرى بالمجموعة الرابعة رفقة أندية المقاولون العرب و البنك الأهلى و الجونة.