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القاهرة - سامية سيد - نظم الاتحاد المصري لسباقات الحمام الزاجل، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة حفل توزيع جوائز موسم سباقات 2023 المقامة على مستوى فروع الاتحاد بجمهورية مصر العربية.

قدم الحفل أحمد خليفة رئيس الاتحاد المصري لسباقات الزاجل، وحضر الحفل عدد كبير من هواة ومتسابقي الحمام الزاجل على مستوى الجمهورية، كما تم افتتاح الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وقال تامر تهامي نائب رئيس الاتحاد: لولا جهود الدولة على عودة الاتحاد لتوقفت السباقات ومن ثم انقراض سلالات الحمام الزاجل في مصر وقام بتوجيه الشكر للقيادة الرشيدة بتوجيهات الرئيس السيسي.

يذكر أنه تم إنشاء اتحاد الحمام الزاجل في مصر لأول مرة عام ١٩٧٦ تحت قيادة عثمان رامز ثم توالت قيادات رئاسة الاتحاد حتى عام ٢٠٠٦ بقيادة الكابتن محمد العباسى إلى أن توقف بسبب إنفلونزا الطيور إلى أن عاود نشاطه مرة أخرى تحت إدارة أحمد الخليفة.



حفل توزيع جوائز الاتحاد المصري لسباقات الحمام الزاجل بالمركز الأولمبي (3)



حفل توزيع جوائز الاتحاد المصري لسباقات الحمام الزاجل بالمركز الأولمبي (4)



حفل توزيع جوائز الاتحاد المصري لسباقات الحمام الزاجل بالمركز الأولمبي (5)



حفل توزيع جوائز الاتحاد المصري لسباقات الحمام الزاجل بالمركز الأولمبي (1)