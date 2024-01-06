شكرا لقرائتكم خبر عن 14 يناير موعدًا لتجمع منتخبى الطائرة استعدادا للتصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن المقرر أن تستضيف مصر التصفيات ”رجال وسيدات” بمشاركة منتخبات كينيا ورواندا وبروندي وأوغندا وإثيوبيا بالإضافة للمنتخب المصري المستضيف للبطولة المحدد موعدها في الفترة من 22 إلى 29 يناير 2024.

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة يوم 14 من يناير الجاري موعدًا لتجمع المنتخبين رجال و سيدات استعدادا للتصفيات ، على أن يكون التجمع في صالة حسن مصطفى.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تأكيد المنتخبات المشاركة و تحديد موعد وصولها للقاهرة وقرر مجلس ادارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر تشكيل اللجنة العليًا المنظمة لبطولة تصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية أكرا 2024.

وكلف مجلس إدارة الاتحاد كلا من ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي برئاسة اللجنة العليا للبطولة وتكليف حسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد مديراً للبطولة .

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة قد أعلن استمرار عماد نوار في قيادة منتخب السيدات خلال منافسات التصفيات الأفريقية المقبلة فيما ستولي أحمد سمير قيادة المنتخب الأول لرجال الكرة الطائرة خلال منافسات بطولة تصفيات المنطقة الخامسة.