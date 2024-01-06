شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفق مع سيريوس السويدى على "أقساط" صفقة وسام أبو على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم فى نادي سيريوس السويدي على تسديد مستحقات صفقة وسام أبوعلي المهاجم الدنماركى من أصل فلسطينى على 3 دفُعات، بعدما حسم الأهلي الصفقة بنسبة كبيرة، ويتبقى الإعلان عنها بشكل رسمي فى غضون الأيام القليلة المقبلة.

ورغم أن تقارير سويدية كشفت أن الصفقة ستُكبّد الأهلي 3 ملايين دولار، إلا أن مصادر في القلعة الحمراء أكدت أن المبلغ أقل من هذا بكثير، وقد لا يتعدى مليون و700 ألف دولار.

على صعيد متصل، كشفت تقارير صحفية اليوم، السبت، انتقال وسام أبو علي للنادي الأهلي فى صفقة قياسية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد مفاوضات انتهت بتوقيع اللاعب للمارد الأحمر.

وأكدت صحيفة fotbolldirekt السويدية، أن وسام أبو علي سينتقل للأهلي فى صفقة قياسية، بعدما منح المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، الضوء الأخضر لمسؤولي الأهلي لحسم الصفقة رسمياً لتدعيم خط الهجوم بالميركاتو الشتوي.

وأوضحت الصحيفة السويدية أن وسام أبو علي فى طريقه للخروج من سيريس السويدي متوجها للنادي الأهلي، وأن انتقال اللاعب سيكون بصفقة قياسية بالنسبة لسيريس السويدي، بعدما بلغت قيمة الصفقة 22.5 مليون كرونا سويدى، ما يعادل 3 ملايين دولار تقريبا.