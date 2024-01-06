شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: زيارة الرئيس السيسى للمنتخب أكبر دعم.. والمدينة الأولمبية رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدريبات المنتخب الوطنى اليوم، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"،" زيارة الرئيس السيسى لتدريبات منتخب مصر جاءت فى الوقت المناسب، فهى رسالة للاعبين والجهاز الفنى بأن كل المصريين خلف الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف عبد الحميد بسيونى، "المدينة الأولمبية الرياضية خطفت الأنظار لما تمتلكه المدينة من ملاعب على أعلى مستوى وبنية تحتية رياضية مؤهلة لاستضافة جميع الأحداث المحلية والعربية والقارية والدولية، فهى خطوة رائعة فى طريق نهضة الرياضة المصرية".

وأهدى محمد صلاح، قائد منتخب مصر لكرة القدم، قميص المنتخب الوطنى للرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واطمأن على المنتخب الوطني لكرة القدم الذى يواصل تدريباته استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديڤوار.

وطالب الرئيس السيسى المنتخب الوطنى ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير المصرية.