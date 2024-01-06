شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب روى فيتوريا مع الفراعنة قبل مواجهة تنزانيا ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب مصر مع تنزانيا غدا الأحد باستاد القاهرة، فى بروفة ودية لتجهيز نفسه بشكل جيد لـ"كان 2023"، وخلال هذه التجربة سيعتمد فيتوريا على العناصر الأساسية التى يرغب في الدفع بها بكأس الأمم الأفريقية.

ويستهدف البرتغالي روي فيتوريا، مدرب المنتخب الوطني المصري، كتابة اسمه فى سجل المدربين الذين توجوا ببطولة كأس أمم أفريقيا، خلال النسخة 34 "كان 2023"، التى تقام فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.

وقاد روى فيتوريا منتخب مصر في 13 مباراة، حتى الآن، 6 مواجهات رسمية و7 لقاءات ودية، نجح فى تحقيق الفوز فى 13 لقاءً وتعادل في مباراة وخسر مثلها، سجل لاعبو المنتخب الوطنى خلالها 31 هدفا واستقبلت شباكهم 6 أهداف فقط.

وجاءت مباريات فيتوريا مع المنتخب كالتالى..

المباراة الأولى مصر 3-0 النيجر

المباراة الثانية مصر 3-0 ليبريا

المباراة الثالثة مصر 2-1 بلجيكا

المباراة الرابعة مصر 2-0 مالاوى

المباراة الخامسة مالاوى 0-4 مصر

المباراة السادسة غينيا 1-2 مصر

المباراة السابعة مصر 3-0 جنوب السودان

المباراة الثامنة مصر 1-0 إثيوبيا

المباراة التاسعة مصر 1-3 تونس

المباراة العاشرة مصر 1-0 زامبيا

المباراة الحادية عشرة مصر 1-1 الجزائر

المباراة الثانية عشرة مصر 6-0 جيبوتى

المباراة الثالثة عشرة مصر 2- 0 سيراليون

ويسعى روي فيتوريا لإعادة منتخب مصر مجددًا لمنصة التتويج بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر التاريخ فى بطولة أمم أفريقيا 2023.

يأمل البرتغالى فيتوريا أن يكون المدرب السادس في تاريخ الفراعنة الذى يتوج بلقب أمم أفريقيا بعدما نجح 5 مدربين سابقين في قيادة المنتخب لإحراز اللقب لـ7 ألقاب.

نجح 5 مدربين في التتويج بأمم أفريقيا مع المنتخب الوطنى، منهم 3 مدربين مصريين بجانب مدربين أجانب، ويتقدمهم حسن شحاتة الذى توج باللقب ثلاث بطولات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

يفتتح منتخب مصر مشواره في المجموعة الثانية بالبطولة يوم 14 يناير بمواجهة موزمبيق، ثم يلاقي غانا 18 يناير، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر يوم 22.

ويخطط الفراعنة للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية خلال النسخة 34، من أجل كسر النحس بعدما خسر نهائيين سابقين للبطولة فى نسختي 2017 و2021، على يد الكاميرون والسنغال.

يمتلك منتخب مصر العديد من الأرقام القياسية فى بطولة كأس أمم أفريقيا، قبل انطلاق النسخة المقبلة فى كوت ديفوار 202،إذ يتربع على صدارة قائمة الأكثر تتويجا باللقب على مدار التاريخ بـ7 ألقاب ، بينما يحل منتخب الكاميرون فى المركز الثاني بـ5 بطولات، ثم غانا 4 ألقاب ونيجيريا 3 بطولات، ومرتين لكل من كوت ديفوار والجزائر والكونغو الديمقراطية.

يعتبر منتخب مصر أيضا أكثر المنتخبات مشاركة في كأس أمم أفريقيا بواقع 25 مرة، حيث غاب عن 3 نسخ 2012 و2013 و2015