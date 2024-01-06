البليهي و المولد يخضعان لإختبارات طبية بمعسكر المنتخب السعودي استعداداً لكأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يخضع علي البليهي، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وزميله عيد المولد، لاعب الوسط، لتقييم طبي، اليوم، من أجل تحديد مدى إمكانية مشاركتهما في التدريبات.



المنتخب السعودي يختبر البليهي و المولد طبياً

و سيُجري الجهاز الطبي لـ المنتخب السعودي اختبارات لهما، وبناءً عليها سيتَّخذ، أو سيؤجِّل قرار دخولهما التدريبات.



واكتفى اللاعبان، أمس، بأداء تمارين خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي لـ المنتخب السعودي، وغابا عن الحصة التدريبية التي خاضها زملاؤهما صباحًا في معسكر منتجع سيلين الإعدادي، جنوب الدوحة، العاصمة القطرية، تأهبًا لكأس آسيا.



وقبل ذلك، غابا أيضًا عن مباراة المنتخب السعودي ولبنان التجريبية، أمس الأول، التي انتهت سعوديةً بهدف دون ردٍّ، سجَّله المهاجم فراس البريكان.



وتعود إصابة البليهي إلى لعبة مشتركة مع زميله عباس الحسن، لاعب الوسط، خلال تدريبٍ عشية المباراة التجريبية.



واقتصرت الحصة فقط على جوانب استرجاعية شملت عمليات إحماء، ومباريات مصغَّرةً، وتمارين إطالة.

فترة حرة حتى الواحدة صباحا

امتدَّت الفترة الحرَّة التي منحها الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، للاعبيه، أمس، حتى الـ 01:00 بعد منتصف الليل.



وخاض اللاعبون حصةً تدريبيةً واحدةً، بدأت في الـ 10:00 صباحًا، بعدها سمح لهم مانشيني بالتحرُّك خارج معسكرهم الإعدادي في منتجع سيلين جنوب الدوحة، بحرّيّة حتى موعد أقصاه الواحدة صباحًا، وفق ما أبانته لـ “الرياضية” مصادرُ خاصةٌ.



وأخَّر مدرب الأخضر موعد النوم بمقدار ساعة ونصف الساعة عن الأيام الماضية من المعسكر، التي كان يُلزمهم فيها بالمبيت داخل غرفهم منذ الـ 11:30 مساءً.