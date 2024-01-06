شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو يتعافى من إصابة الخلفية ويستعد للمشاركة فى مران الأهلي الجماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافى محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً بشد فى العضلة الخلفية، وأصبح جاهزاً للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية مع عودة المارد الأحمر للتدريبات الجماعية يوم 11 يناير الجاري.

على صعيد متصل، يترقب مسئولو الأهلي نتيجة الأشعة التي سيخضع لها المغربي رضا سليم لاعب الفريق قبل عودة الأحمر للتدريبات يوم 11 يناير الجاري لحسم موقفه من التدريبات الجماعية.

ورغم أن رضا سليم يخوض حالياً المرحلة الأخيرة من مراحل تأهيله من إصابته الأخيرة في الكتف إلا أن عودته للتدريبات الجماعية مازالت تحتاج فترة ولن يعود للتدريبات الجماعية مع عودة الفريق يوم 11 يناير الجاري.

وتُحدد الأشعة التي سيُجريها رضا سليم موعد عودته للمشاركة فى تدريبات الأهلى الجماعية حيث اقترب اللاعب من الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يؤديه حالياً للتعافي من إصابة الكتف لكن اللاعب سيحتاج فترة أخرى من التأهيل بعد الأشعة لا تقل عن أسبوع ، ولن يشارك في التدريبات الجماعية مع الفريق الخميس المقبل.

رضا سليم تعرض لإصابة فى العضلة الأمامية خلال أداء برنامج تأهيلي للتعافي من جراحة الترقوة، فتم منحه راحة عدة أيام قبل البدء فى برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة الأمامية وبرنامج آخر للتعافى من إصابة الترقوة.

وتعرض رضا سليم لإصابة في الكتف خلال مباراة صن داونز بالدوري الأفريقي في نوفمبر الماضي أجرى على أثرها جراحة في الترقوة.