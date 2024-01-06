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"بتوصية من توخيل".. بايرن ميونخ يضغط على برشلونة للتعاقد مع مدافع الفريق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أخبر المدرب الألماني توخيل إدارة نادي بايرن ميونخ بضرورة التعاقد مع قلب دفاع نادي رونالد أراوخو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لشبكة "سكاي ألمانيا"، فإن البايرن مستعد لدفع أكثر من 70 مليون يورو مقابل أراوخو، لكن النادي الألماني يعلم أن التوقيع مع اللاعب الأوروجوياني مستحيل.

وبسبب إصرار توماس توخيل مدرب البايرن على التعاقد مع رونالد مؤكدا أنه بنفس أهمية هاري كين، سيدخل العملاق البافاري في الصفقة بكل جدية.

وكشفت شبكة سكاي أن البايرن تواصل مع اللاعب لشرح خطط النادي، لكن أراوخو رفض العرض المقدم نهائيا، ويمتلك المدافع عقدا يمتد حتى عام 2026 بقيمة فسخ تقدر بـ 1 مليار يورو.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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