شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يعود للقاهرة بعد قضاء إجازة الكريسماس فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، إلى القاهرة قادماً من البرازيل بعد قضاء إجازة الكريسماس هناك، ويعقد ميكالى اجتماعا مع محمد بركات عضو اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة وجهازه المعاون لمناقشة ترتيبات معسكر المنتخب الأولمبي الذى ينطلق 10 يناير الجارى.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالى على انطلاق المعسكر المقبل يوم 10 يناير المقبل استعدادا للسفر إلى الإمارات يوم 15 يناير، للمشاركة في بطولة ودية استعدادا للأولمبياد.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على مشاركة منتخب مصر الأولمبي في بطولة دبي الودية التي تقام في الإمارات العربية المتحدة خلال شهر يناير المقبل.

وتقام دورة دبي الودية بمشاركة المنتخبات الأولمبية لكل من السعودية وقطر والإمارات، وتأتي المشاركة في دورة دبي الودية ضمن استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 الصيف المقبل.