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بيراميدز يواصل الاستعداد لمباريات كأس الرابطة بمشاركة عبد الله السعيد

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القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق نادي بيراميدز تدريباته اليومية بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لخوض أولى مبارياته فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، ومواجهة فاركو في إطار دور المجموعات.

 

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة في نسختها الثالثة.

 

ويواصل عبد الله السعيد قائد الفريق وإبراهيم عادل وكذلك محمود مرعي تدريباتهم التأهيلية مع الجهاز الطبي استعدادا لعودتهم للمشاركة مجددا مع الفريق بصورة طبيعية.

 

ويواصل الفريق تدريباته صباح الأحد بملعب النادي، بمشاركة جميع اللاعبين استعدادا للقاء فاركو، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو.

 

لاعب بيراميدز
لاعب بيراميدز

باتشيكو
باتشيكو

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

فخرى لاكاى
فخرى لاكاى

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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