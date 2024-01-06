شكرا لقرائتكم خبر عن الحكام المصريون يصلون كوت ديفوار للمشاركة فى مباريات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الحكام المصريين إلى كوت ديفوار عصر اليوم للمشاركة فى إدارة منافسات كأس الأمم الافريقية التى تقام هناك خلال الفترة من من 13 يناير إلى 12 فبراير المقبل.

وكان محمود عاشور قد وصل العاصمة الإيفورية أبيدجان مساء أمس، الجمعة، واكتمال اليوم وصول السداسى محمد معروف ومحمد عادل وأمين عمر ومحمود أبوالرجال وأحمد حسام طه ومحمود البنا.

كاف أعلن اختيار 7 حكام مصريين للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية هم محمد معروف ومحمد عادل وأمين عمر حكام ساحة ومحمود أبوالرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين ومحمود عاشور ومحمود البنا حكام تقنية الفيديو VAR

ويحظى الحكام المصريون بثقة مسئولى الاتحادين الأفريقي والدولى خلال الفترة الأخيرة بعد المستويات التي يقدمونها فى المباريات.